شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة إهانة العلم الوطني في المملكة تصل للسجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تعاقب الأنظمة في المملكة كل من أسقط أو أعدم أو أهان العلم الوطني أو العلم الملكي بأي طريقة.
وتشمل العقوبة الحبش بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 3000 ريال أو بإحداهما
وتحتفل المملكة خلال الأيام الجارية باليوم الوطني الـ 90، والذي يشهد احتفالات وفعاليات وأنشطة ترفيهية متعددة.
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