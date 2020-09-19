مختص: حرائق الأشجار تنعكس إيجابا على البيئة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد مختص في الشأن البيئي علي عشقي على أن حرائق الأشجار والغابات جزء طبيعي من النظم البيئية وينعكس إيجابا على نمو النباتات.
وقال المختص : الحرائق لابد أن تحدث، وتقضي على الفطريات والحشرات الضارة على النباتات والبكتريا، فهذا النظام طبيعي في البيئة.
وأضاف : وإذا لم تحدث هذه الحرائق سيكون هناك خلل في النظام البيئي.
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