شكرا لمتابعة خبر عن مختص: حرائق الأشجار تنعكس إيجابا على البيئة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد مختص في الشأن البيئي علي عشقي على أن حرائق الأشجار والغابات جزء طبيعي من النظم البيئية وينعكس إيجابا على نمو النباتات.

وقال المختص : الحرائق لابد أن تحدث، وتقضي على الفطريات والحشرات الضارة على النباتات والبكتريا، فهذا النظام طبيعي في البيئة.

وأضاف : وإذا لم تحدث هذه الحرائق سيكون هناك خلل في النظام البيئي.