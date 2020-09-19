شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طالبة من جازان تبتكر طائرة بدون طيار تعمل في الكشف عن الألغام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ابتكرت طالبة من جازان طائرة بدون طيار تعمل في الكشف عن الألغام، مما أثارت الفكرة إعجاب المواطنين الذين أثنوا على ابتكارها.

وبحسب الفيديو الذي أذاعه برنامج " سيدتي " فإن الطالبة التي تدعى الدرة محمد أبوهيبة البالغة من العمر 19 عامًا والتي تدرس في الصف الثالث الثانوي من محافظة ضمد بمنطقة جازان.

ووفقا للفيديو فإن فكرة المشروع جاءت للطالبة من منطلق حرصها على الجنود البواسل ممن يقفون على الحدود.