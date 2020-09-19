«الطائرات المروحية» تُحلق في سماء جدة تحت شعار «فوق هام السحاب» (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): حلقت طائرات تابعة لشركة الطائرات المروحية حلقت طائرات تابعة لشركة الطائرات المروحية السعودية في سماء جدة، اليوم السبت، في رحلة تجريبية استعدادًا لاحتفالات اليوم الوطني. وحملت الطائرات علم طائر بشعار " فوق هام السحاب"؛ استعداداً للعرض الجوي الكبير بمشاركة طائرات القوا الجوية الملكية السعودية و الخطوط السعودية و طيران ناس بمناسبة اليوم الوطني الـ 90.

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