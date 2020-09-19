بالصور.. ضبط مواطنَين روّجا 17500 قرص أمفيتامين بالرياض

اتخذت الإجراءات النظامية بحقهما..

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم السبت، القبض على مواطنَين قاما بترويج 17500 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة. وصرَّح المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض، أسفرت عن القبض على مواطنَين قاما بترويج 17500 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة. Advertisements اقرأ أيضًا: بالصور.. «المكافحة» تحبط تهريب 16 مليون قرص أمفـيتامين إلى المملكة «المكافحة» تحبط تهريب 1.5 مليون قرص أمفيتامين مخدر.. وتكشف الوسيلة

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