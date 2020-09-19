أخبار السعودية اليوم.. سفارة المملكة بالفلبين تعلن استقبال طلبات تأشيرات العمل.. وتوضيح هام من الضمان الصحي

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، حيث تسلمت المملكة دعوة رسمية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام النهائي بين الأطراف السودانية، المقرر عقده في 2 أكتوبر المقبل في جوبا، وأعلنت السفارة السعودية في الفلبين، اليوم السبت، عن استقبال طلبات تأشيرات العمل اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وإلى التفاصيل:

السعودية تتسلم دعوة رسمية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام السوداني

ذكرت سفارة السعودية في الخرطوم، عبر تويتر، أنَّ سفير المملكة لدى السودان والسفير غير المقيم لدى جنوب السودان علي بن حسن جعفر، التقى المستشار الأمني لرئيس جمهورية جنوب السودان، ورئيس الوساطة في مفاوضات السلام بين الأطراف السودانية توت جولواك، الذي سلمه دعوة لمشاركة المملكة في حفل توقيع اتفاق السلام النهائي.

سفارة السعودية بالفلبين تعلن استقبال طلبات تأشيرات العمل.. وتحذر من مواقع التواصل

أعلنت السفارة السعودية في الفلبين، اليوم السبت، عن استقبال طلبات تأشيرات العمل اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل؛ وذلك عبر مكاتب تصدير العمالة فقط، محذرة المواطنين من التعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي أو الأفراد فيما يتعلق بالاستقدام.

وذكرت السفارة في سلسلة تغريدات لها، عبر تويتر، أنَّ من لديهم تأشيرات خروج وعودة سارية المفعول عليهم التواصل مع شركات الطيران ومن ثمَّ إجراء فحص فيروس كورونا.

الصحة: شرطان لتبرع متعافي فيروس كورونا ببلازما الدم

أوضحت وزارة الصحة، شروط تبرع المتعافي من فيروس كورونا المستجد ببلازما الدم، مشيرةً إلى أنَّ ذلك يتم بشرطين؛ هما: مدى استقرار الحالة الصحية، واستيفاء شروط التبرع.

بالفيديو.. العثور على مفقود وادي الفرع بالمدينة.. وفريق غوث يوضح حالته الصحية

أعلن فريق غوث للإنقاذ، اليوم السبت، العثور على محمد الحربي مفقود وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر الفريق، عبر تويتر، أنه تمَّ العثور على المفقود محمد أحمد الحربي، من قبل أعضاء الفريق، وتمَّ تقديم الإسعافات الأولية له، وتمَّ التنسيق مع الجهات الأمنية والهلال الأحمر لنقله إلى المستشفى.

الضمان الصحي: شركة التأمين ليس من حقها رفض تسجيل من هم فوق 60 عامًا

أكد مجلس الضمان الصحي أنَّ شركة التأمين لا يحق لها رفض التأمين للذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا. وأشار مجلس الضمان الصحي إلى أنه ليس هناك حد أقصى للعمر يلتزم به صاحب العمل عند تأمينه على موظفي شركته.

للمواطنين والمقيمين.. شروط وأحكام تسجيل العنوان الوطني للأفراد

كشفت مؤسسة البريد السعودي، عن الشروط والأحكام اللازمة لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة لتسجيل جديد بخدمة العنوان الوطني.

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وكتب البريد السعودي، عبر حسابه الموثق بموقع تويتر: «العنوان الوطني نافذتك للاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والعديد من الخدمات والمميزات الأخرى.. سجل عنوانك الآن مجانًا».

«الجوازات» توضح الموقف من تحويل تأشيرة الزيارة العائلية إلى استقدام

جددت المديرية العامة للجوازات، تأكيدها عدم السماح بتحويل تأشيرة الزيارة العائلية إلى تأشيرة مقيم.

وذكرت الجوازات، عبر حسابها على تويتر، ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنَّ «التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم».

هاشتاق «دام عزك يا وطن» يتصدر تويتر.. ومغردون يتفاعلون معه احتفالًا باليوم الوطني

تصدَّر هاشتاق «دام عزك يا وطن» موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

«تقويم التعليم» توضح الحد الأقصى لدخول اختبار القدرات العامة

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنَّ الحد الأقصى لدخول اختبار القدرات العامة هو خمس مرات فقط، تتوزع بين الورقي والمحوسب، لكن بشرط ألا يزيد عدد الاختبارات المحوسبة عن ثلاثة.

«حساب المواطن» يوضح تأثير تاريخ عقد الإيجار الإلكتروني على الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن أنَّ تاريخ عقد الإيجار الإلكتروني لا يؤثر على الدعم ولو كان ذلك بأثر رجعي، موضحًا أن تاريخ العقد الإلكتروني «لا يؤثر، وبإمكانك إرفاق المستند، وفي حال تمَّ إرفاقه الرجاء الانتظار حتى الرد عليك بالقبول أو الرفض في أقرب وقت ممكن».

السعودية للكهرباء توضح كيفية التصرف عند انقطاع التيار لدى المشتركين

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء الطريقة المثلى لتعامل المشتركين مع حالات انقطاع التيار الكهربائي والأسباب المؤدية لذلك، مشيرةً إلى أن انقطاع التيار الكهربائي قد يرجع إلى أحمال زائدة، أو تماس كهربائي، أو عدم تسديد الفاتورة، أو عطل في الشبكة العامة بسبب حفريات وغيرها، أو قيام الشركة بأعمال الصيانة.

«الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مناطق عدة بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.



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