«الدفاع المدني»: نسب السيطرة على حريق جبل عمد بالطائف عالية جدًّا

رغم شدة الرياح وتضاريس الموقع
كشف المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، عن أن نسبة السيطرة على حريق جبل عمد بمحافظة ميسان بالطائف، عالية جدًّا بالرغم من شدة الرياح وتضاريس الموقع، منوهًا بالجهود المضاعفة والاستفادة من الآليات والتجهيزات الفنية الكبيرة، التي أسهمت في الحد من خطورة الحريق ومنع انتشاره.
وقام العمرو بجولة ميدانية على مواقع الحريق في جبل عمد ووقف على آلية العمل والمواجهة التي تنفذ هناك.
وعقد المدير العام للدفاع المدني اجتماعًا مع قيادات الدفاع المدني في مقر القيادة الميدانية بموقع الحادث وناقش عددًا من الموضوعات ذات الصلة.
ونقل العمرو شكر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية إلى فرق الدفاع المدني والجهات الحكومية والأهلية المساندة لأعمال الدفاع المدني، وكذلك الفرق التطوعية، مثمنًا الدور الكبير الذي بذله الجميع.
اقرأ أيضًا:
فيديو .. حريق ضخم بأشجار جبل «عمد».. وفرق الدفاع المدني تُباشر الحادث
هاشتاق «#حريقجبلعمد» يتصدر.. وطائرات تطفئ النيران جنوب الطائف
كانت هذه تفاصيل خبر «الدفاع المدني»: نسب السيطرة على حريق جبل عمد بالطائف عالية جدًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.