«الدفاع المدني»: نسب السيطرة على حريق جبل عمد بالطائف عالية جدًّا

كشف المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، عن أن نسبة السيطرة على حريق جبل عمد بمحافظة ميسان بالطائف، عالية جدًّا بالرغم من شدة الرياح وتضاريس الموقع، منوهًا بالجهود المضاعفة والاستفادة من الآليات والتجهيزات الفنية الكبيرة، التي أسهمت في الحد من خطورة الحريق ومنع انتشاره.

وقام العمرو بجولة ميدانية على مواقع الحريق في جبل عمد ووقف على آلية العمل والمواجهة التي تنفذ هناك.

وعقد المدير العام للدفاع المدني اجتماعًا مع قيادات الدفاع المدني في مقر القيادة الميدانية بموقع الحادث وناقش عددًا من الموضوعات ذات الصلة.

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ونقل العمرو شكر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية إلى فرق الدفاع المدني والجهات الحكومية والأهلية المساندة لأعمال الدفاع المدني، وكذلك الفرق التطوعية، مثمنًا الدور الكبير الذي بذله الجميع.

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