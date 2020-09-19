وزارة الصحة: تسجيل 551 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1078 شخصًا

خلال الـ24 ساعة الماضية
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 329271 حالة.
وأشارت وزارة الصحة إلى شفاء 1078 حالة من الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 309430 حالة.
كما تمَّ تسجيل 28 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 4458 حالة.
من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أن شروط تبرع المتعافي من فيروس كورونا المستجد ببلازما الدم، مشيرة إلى أنَّ ذلك يتم بشرطين وهما: مدى استقرار الحالة الصحية للمتعافي، واستيفاء شروط التبرع.
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