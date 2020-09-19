آل الشيخ: نجحنا في تدريب 389 ألفا من شاغلي الوظائف التعليمية على منصة مدرستي

وأعلن وزير التعليم خلال اللقاء عن دخول 92% من الطلاب والطالبات في منصة مدرستي، و97% من المعلمين والمعلمات، و37% من أولياء الأمور، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس حجم الإنجاز الذي تحقق خلال فترة وجيزة. وأشار إلى أنه لا يوجد سوى شركتين على مستوى العالم سبق لأنظمتهما ومنصاتهما التعليمية تحمّل عدد كبير من المستخدمين بشكل مركزي، وهما: (شركة قوقل وشركة مايكروسوفت)، موضحاً أن وزارة التعليم تعمل حالياً مع شركة مايكروسوفت من خلال ارتباط منصة "مدرستي" ببرنامج (مايكروسوفت 365). وأكد آل الشيخ على أن وجود منصة وطنية محلية (مصممة بكوادر وطنية) ومملوكة من قبل وزارة التعليم؛ هو خيار إستراتيجي كان لابد للوزارة من تبنيه لضمان استمرارية التعليم عن بُعد، مبيناً أن توحيد الرحلة التعليمية في منصة واحدة؛ أتى لضمان سرعة تطبيق خطة التغيير بسلاسة ويسر، رغم وجود مخاطرة فيما يتعلق بتحمّل المنصة لأعداد المستفيدين، لكن الأرقام شاهدة على حجم النجاح الذي تحقق بمشاركة الجميع، كاشفاً عن تدريب أكثر من 389 ألف متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية على منصة "مدرستي"، من خلال 2500 برنامج تدريبي.
وأوضح وزير التعليم أن العملية التعليمية مستمرة دون انقطاع بما تم توفيره من بدائل تعليمية متاحة، فإضافة إلى منصة مدرستي، هناك 24 قناة من قنوات عين التعليمية الفضائية تبث بشكل مستمر، وعلى فترات متكررة خلال اليوم؛ لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، من خلال تخصيص قناة خاصة لكل صف دراسي، إضافة إلى سعي الوزارة لإثراء المحتوى الرقمي بالقصص والتجارب في التعليم عن بُعد بإعلانها عن "مسابقة مدرستي"، للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم في مجالات التعليم، والإعلام، والتدريب، وهي فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية. وكشف عن عزم وزارة التعليم على تقييم العملية التعليمية بعد مرور 5 أسابيع وفقاً للمتغيّرات والمستجدات، والرفع بذلك للمقام الكريم للتوجيه في مدى استمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول، لافتاً إلى أن المستقبل الذي ينتظرنا في التعليم عن بُعد كبير جداً، ومسؤوليتنا أن نخطط لذلك المستقبل برؤية مختلفة ومستدامة، وبمشاركة الجميع لتغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم عن بُعد.
واختتم حديثه بتقديم الشكر لجميع الأسر وأولياء الأمور، ووسائل الإعلام على جهودهم في دعم الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، والشكر كذلك للمعلمين والمعلمات الذين قدّموا واجبهم الوطني المسؤول تجاه رسالة التعليم بمهنية عالية، وكانت قصصهم ومواقفهم شاهدة على ذلك، موجهاً لهم رسالة خاصة: "شكراً لا تكفيكم حقكم، وأنا فخور بكم، وسعيد بما تقدمونه".
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ: نجحنا في تدريب 389 ألفا من شاغلي الوظائف التعليمية على منصة مدرستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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