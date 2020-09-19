2020-09-19

فيديو.. السجن 20 عامًا لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح هوفربورد

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حُكم على طبيب أسنان أمريكي بالسجن 20 عامًا؛ بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر وارتكاب عمليات تزوير مع شركات التأمين، بعدما ظهر في تسجيل مصور وهو يعالج مريضة وقوفًا على لوح “هوفربورد” الكهربائي.

التزوير ضاعف العقوبة:

وتعليقًا على هذه القصة يقول المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز صالح لـ”متابعات الخليج 365”: إن

العقوبة التي صدرت بحق طبيب الأسنان الأمريكي شملت جانبين الأول الممارسة الخاطئة في إجراء عملية أسنان على لوح “هوفربورد”، والثاني عملية التزوير، فزيادة سنوات السجن جاءت أساسًا بسبب التزوير، وكلاهما موجبان للعقوبة.

مشارط حادة وخطرة:

وأكد المحامي صالح، أن إجراء العملية على لوح “هوفربورد” من المخاطر التي قد تعرّض المريض لمشاكل ومضاعفات- لا سمح الله- وخصوصًا أدوات الأسنان تحتوي على مشارط حادة وخطرة، فأي خطأ قد يسبب جروحًا عميقة.

لوح “هوفربورد” الكهربائي:

ويبيّن الفيديو طبيب الأسنان سيت لوكهارت واقفًا على لوح “هوفربورد” الكهربائي، وهو جهاز يتيح التنقل تلقائيًّا عبر الوقوف على منصة متحركة على عجلتين، ويستخرج سنًّا من فم امرأة تبدو تحت أثر التخدير، ثم يتحرك داخل الغرفة على لوحه رافعًا يده للاحتفال.

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غرامة 2.2 مليون دولار:

لكن هذا “الإنجاز” لم يرُق للهيئات القضائية في ولاية ألاسكا الأمريكية التي حكمت عليه أخيرًا بالسجن 20 عامًا، بينها ثماني سنوات مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها 2.2 مليون دولار.

ونقل بيان أصدرته السلطات القضائية المحلية عن القاضي الناظر في القضية قوله: إن التسجيل المصور “الذي اشتُهر فيه لوكهارت خصوصًا ليس الجانب الأكثر خطورة في هذه القضية”.

46 تهمة واختلاسًا:

وأدين طبيب الأسنان البالغ 35 عامًا بست وأربعين تهمة، بينها مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير قانونية واختلاس أموال وعمليات تزوير.

وأوضح القضاء في ولاية ألاسكا أن لوكهارت “كاد يقضي على مرضى كثر من خلال إجراء آلاف عمليات التخدير من دون موافقة المرضى ولا تلقي تدريب” ملائم لهذه الغاية، وأبدى طبيب الأسنان أسفه قبيل النطق بالحكم في حقه.

وقال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية: “لا أستطيع أن أحدد بدقة متى بدأت أنحرف عن المسار الصحيح”.

وأضاف: “كان في إمكاني ومن واجبي التحلي بانضباط أكبر”.



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