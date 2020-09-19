مصر تجمد التنسيق الأمني مع تركيا على خلفية تصريحاتها المسيئة

2020-09-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن مصدر مطلع أن مصر قررت وقف التنسيق الأمني مع تركيا، على خلفية تصريحاتها المسيئة، بحسب ما أعلنته “العربية”، في نبأ عاجل.

وأضاف المصدر، أن السلطات التركية رفضت طلبًا مصريًّا بتسليم عناصر من جماعة الإخوان.

وتابع المصدر أن مصر استنكرت استضافة تركيا لعناصر تهدد أمنها القومي.

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يذكر أن مصر رفضت، اليوم السبت، تصريحات وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، حول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد منذ ثورة 30 يونيو 2013.

وقال بيان الخارجية المصرية: إن “حديث أوغلو مع قناة CNN Turk، تضمن إشارات مختلفة تناولت بطريقة سلبية ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية”.

وأشار البيان إلى أن “الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفي نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية”.



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