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دخل طقس منطقة جازان حالة من الاستقرار، باستثناء بعض التكونات الماطرة الخفيفة على بعض المحافظات، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي، وفق توقعات الراصد الجوي.
وقال الراصد الجوي علي مشهور، لـ"الخليج 365": "الأجواء مستقرة في منطقة جازان؛ بسبب جثوم للمرتفع الجوي على أجواء المملكة؛ مما يعطي استقرارًا حتى نهاية سبتمبر الحالي، حيث يُتوقع عودة الأمطار ذات نطاق واسع مع عودة للتيارت الدافئة الرطبة القادمة من بحر العرب".
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 06:58 PM
باستثناء بعض الأمطار الخفيفة على بعض المحافظات
دخل طقس منطقة جازان حالة من الاستقرار، باستثناء بعض التكونات الماطرة الخفيفة على بعض المحافظات، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي، وفق توقعات الراصد الجوي.
وقال الراصد الجوي علي مشهور، لـ"الخليج 365": "الأجواء مستقرة في منطقة جازان؛ بسبب جثوم للمرتفع الجوي على أجواء المملكة؛ مما يعطي استقرارًا حتى نهاية سبتمبر الحالي، حيث يُتوقع عودة الأمطار ذات نطاق واسع مع عودة للتيارت الدافئة الرطبة القادمة من بحر العرب".
، طقس جازان يدخل مرحلة استقرار تتخللها تكونات ماطرة محلية حتى أواخر سبتمبر ،
المصدر : الخليج 365
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