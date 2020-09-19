شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: العملية التعليمية تسير أفضل من المخطط لها والان نبدء بالتفاصيل

أيد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن العملية التعليمية تسير أفضل من المخطط لها وأن مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية الحالية مهمة . وبين آل الشيخ أن 37% من أولياء الأمور يتفاعلون مع منصة "مدرستي" . كما أوضح الوزير أن 97% من المعلمين يشاركون في العملية التعليمية "عن بعد".

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