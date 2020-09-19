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وفاة وإصابة 4 أشخاص في تصادم مروع على طريق بيشة
متابعات الخليج 365 - بيشة
شهد طريق بيشة باتجاه سبت العلايا، صباح اليوم السبت، حادث تصادم مروع نتج عنه إصابات ووفيات.
صرح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، أن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم على طريق بيشة باتجاه سبت العلايا؛ مما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات.
وأضاف الشهري أنه فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع صباح اليوم، توجهت 3 فرق إسعافية، واتضح وجود ثلاث وفيات وإصابة خطيرة تم نقلها جميعها إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة عن طريق الفرق الإسعافية.
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