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وزراء التجارة في مجموعة العشرين يناقشون تعزيز النمو الاقتصادي رغم كورونا
يجتمعون الثلاثاء المقبل برئاسة المملكة عن بعد
متابعات الخليج 365 - واس
يعقد وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين اجتماعاً تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين الثلاثاء القادم بهدف تعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية بما يسهم في نمو اقتصاد شمولي ومستدام في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
مجموعة العشرين تدعم التجارة والاستثمار
وسيتطرق الوزراء إلى إجراءات المجموعة لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد التي اعتُمدت بتاريخ 14 مايو 2020، كما ستُناقَش سبل دعم إصلاحات النظام التجاري متعدد الأطراف إضافة إلى تشجيع تنافسية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عالمياً بشكل أكبر، وذلك لتعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار الدولي.
وسيعقد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لطرح مخرجات الاجتماع.
ويمكن الحصول على المعلومات حول المجموعة وجدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين من خلال زيارة الموقع الالكتروني.
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