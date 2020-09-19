اخبار السعوديه

وزراء التجارة في مجموعة العشرين يناقشون تعزيز النمو الاقتصادي رغم كورونا

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم وزراء التجارة في مجموعة العشرين يناقشون تعزيز النمو الاقتصادي رغم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-19

وزراء التجارة في مجموعة العشرين يناقشون تعزيز النمو الاقتصادي رغم كورونا

يجتمعون الثلاثاء المقبل برئاسة المملكة عن بعد

متابعات الخليج 365 - واس

يعقد وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين اجتماعاً تحت رئاسة المملكة العربية في مجموعة العشرين الثلاثاء القادم بهدف تعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية بما يسهم في نمو اقتصاد شمولي ومستدام في ظل جائحة .

Advertisements

مجموعة العشرين تدعم التجارة والاستثمار

وسيتطرق الوزراء إلى إجراءات المجموعة لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد التي اعتُمدت بتاريخ 14 مايو 2020، كما ستُناقَش سبل دعم إصلاحات النظام التجاري متعدد الأطراف إضافة إلى تشجيع تنافسية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عالمياً بشكل أكبر، وذلك لتعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار الدولي.
وسيعقد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لطرح مخرجات الاجتماع.
ويمكن الحصول على المعلومات حول المجموعة وجدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين من خلال زيارة الموقع الالكتروني.


المزيد

شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزراء التجارة في مجموعة العشرين يناقشون تعزيز النمو الاقتصادي رغم كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا