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وزير التعليم: 37% من أولياء الأمور يتفاعلون مع منصة مدرستي
أكد أن 97% من المعلمين يشاركون في العملية التعليمية عن بعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن 37% من أولياء الأمور يتفاعلون مع منصة مدرستي للدارسة عن بعد التي يجري تطبيقها خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الدراسي الحالي.
وقال وزير التعليم في تصريحات لقناة الإخبارية إن مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية الحالية مهمة، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية تسير أفضل من المخطط لها.
وأوضح وزير التعليم أن 97% من المعلمين يشاركون في العملية التعليمية عن بعد في كافة مناطق المدرسة وإداراتها التعليمية.
منصة مدرستي قصة نجاح جديدة
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قال في لقائه بعدد من مسؤولي الوزارة قبل أيام إن المملكة تعيش تجربة جديدة في منصة مدرستي كنظام تقني جديد، حيث استطاعت الوزارة خلال مدة وجيزة أن تنقل ستة ملايين طالب وطالبة و525 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية؛ فضلاً عن أولياء الأمور إلى منصة واحدة.
وبين أن الوزارة اختارت حلاً ليس سهلاً من خلال المنصة كنموذج تفاعلي حقيقي، ولكنها فضّلت أن تعيش هذا التحدي لثقتها بشراكة الجميع معها، إلى جانب توفير البدائل المناسبة للمنصة من خلال دروس عين في 23 قناة، أو الدخول مباشرة على مايكروسوفت Teams.
طريقة دخول المنصة عبر توكلنا
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