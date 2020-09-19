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شاهد .. سباق اختراق الضاحية بمشاركة أكثر من 150 متسابقًا
أربع فئات متنافسة في اختراق الضاحية
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- سراة عبيدة
انطلق مساء أمس الجمعة على كأس الكابتن سعد بن شداد، وشارك في السباق أكثر من 150 متسابقًا من مختلف مناطق المملكة وبمختلف الفئات العمرية، وذلك برعاية من وكيل محافظة سراة عبيدة ناصر بن محمد القحطاني، وبتنظيم من لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بالشراكة مع فريق المشاهير.
4 فئات شاركت في سباق اختراق الضاحية:
وتم تقسيمهم على أربع فئات متنافسة على جوائز السباق؛ الفئة الأولى 1 كم فئة الصغار دون سن الـ15 عامًا، والفئة الثانية 2 كم كبار فوق سن 45 عامًا وعلى مسافة 5 كم، أما الفئة الثالثة للهواة غير المسجلين في الأندية الرياضية، والفئة الرابعة فئة محترفي الأندية الرياضية، حيث تم التنافس والسباق حتى نقطة النهاية بين المتسابقين لتحقيق الفوز بالمراكز الأولى بينهم.
المحافظ يُكرم الفائزين:
وبعد نهاية السباق تقدم مدير لجنة التنمية الاجتماعي بكلمة رحب فيها بوكيل المحافظة وشكر فيها نشامى الحي والجهات المشاركة والداعمين والمنظمين من مشرفين وحكام، وذكر أن تلك الفعاليات والبرامج الرياضية المتنوعة تأتي للسعي نحو تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في زيادة عدد ممارسي الرياضة بالمجتمع، وفي الختام كرم وكيل محافظة سراة عبيدة الفائزين في السباق والجهات المتعاونة والمشاركة خلال السباق.
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