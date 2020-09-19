السعودية | السعودية تسجل 551 إصابة بكورونا.. ومئات المتعافين

شكرا لقرائتكم السعودية تسجل 551 إصابة بكورونا.. ومئات المتعافين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 551 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 329271 حالة، من بينها 15383 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1166 حالة حرجة، كما تم تسجيل 1078 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 309430 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 551 حالة منها 42% إناث، و58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 4458 حالة، بإضافة 28 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء 43032 فحصا مخبريا جديدا.

كما دعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما أنه على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كورونا في السعودية

إلى ذلك، جدّدت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة لخدمة من يشعر بأعراض فيروس الوباء، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتس آب"عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏