شكرا لمتابعة خبر عن طلاب قدامى بثانوية الليث يفاجئون معلمهم بهدية فاخرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تلقى معلم سابق في إحدى المدارس الثانوية بمحافظة الليث هدية فاخرة قدمها له عدداً من طلابه القدامى الذين تخرجوا، وأصبحوا حاليا يعملون في مجالات الطب والتعليم والهندسة وغيرها من القطاعات.

واتفق الطلاب القدامي، وفقا لـ"سبق"، على رد الجميل لمعلمهم، الشيخ محمد بن أبو بكر الصعب الذى كان حينها قائد ثانوية الخالدية.

وقام الطلاب بشراء سيارة فاخرة، وأهدوها إلى معلمهم، مؤكدين أنه يستحق أكثر من ذلك لكونه ساعدهم أثناء دراستهم في المرحلة الثانوية، كما أنه حرص بعد تخرجهم على التواصل معهم، ومساعدتهم في الالتحاق بالجامعات، فيما أعرب المعلم عن فخره واعتزازه بطلابه القدامى.