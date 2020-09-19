شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" توقف أعمال منصة مدرستي في إجازة اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت وزارة التعليم الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 90 هذا العام عن بُعد وعبر منصة مدرستي وتطبيق التيمز. قررت وزارة التعليم الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 90 هذا العام عن بُعد وعبر منصة مدرستي وتطبيق التيمز. وقالت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري أن إجازة اليوم الوطني 90 لهذا العام تشمل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم أسوة بموظفي القطاع الحكومي، وفقًا " لعكاظ ". وأشارت إلى أن الإجازة ستكون يومي الأربعاء والخميس وفق ما نص عليه النظام وتشمل توقف أعمال منصة مدرستي والتيمز من شرح الدروس وبثها والواجبات.

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