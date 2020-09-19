شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: العملية التعليمية عن بُعد تسير أفضل من المخطط لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن العملية التعليمية عن بُعد تسير أفضل من المخطط لها، وذلك وفق عملية التقييم للمرحلة السابقة؛ للتأكد من أن جميع الطلاب والطالبات ينفذون مهامهم.
وأضاف آل الشيخ أن أكثر من 90% من الطلاب والطالبات حضروا الفصول الافتراضية في منصة مدرستي، وأنه يوجد إقبال كبير جداً على قنوات عين التعليمية.
وأوضح أن مشاركة المعلمين والمعلمات في التعليم عن بُعد أكثر من 97%، ومشيراً إلى أن 37% من أولياء الأمور يتفاعلون مع منصة " مدرستي ".
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