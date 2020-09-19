شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. يوميات مبتعث بالقاهرة يساعد زملائه السعوديين للعودة للدراسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجح مواطن مبتعث في كلية الطب بجامعة الإسكندرية بمصر في مساعدة زملائه الوافدين من السعوديين والعرب على العودة للدراسة وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة .

ورفض "راكان " الرحيل مثل زملائه بسبب ظروف كورونا ويعمل حالياً على تسهيل عودة زملائه للدراسة .

ولم يتفوق الطالب على صعيد الدراسة فقط بل كقائد للطلاب الوافدين السعوديين والعرب للعام الثالث على التوالي حتى أصبح حلقة الوصل بين الطلاب والجامعة والملحقية الثقافية السعودية وسفارة المملكة ، وفقاً لـ " الإخبارية ".

وأكد الطالب أنه يلقى الدعم الكامل من إدارة الوافدين بالجامعة وهناك قناة مخصصة لهم بجانب مشاركتهم في مجموعات على تطبيقات التواصل الإجتماعي للمناقشة في الدراسة حيث تضم الجامعة مئات الطلاب السعوديين .