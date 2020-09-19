شاهد: ملكة كابلي واحمد السالم يعلنان تفاصيل قصة الخيانة على سناب شات

صدرت قصة ملكة كابلي واحمد السالم زوجها الكويتي المشهور على سناب شات ومواقع التواصل الاجتماعي، محركات البحث في المملكة العربية السعودية والكويت والعديد من الدول العربية، خلال الساعات الماضية بسبب خلافات بينهما.

وذكرت مصادر فنية أن قصة ملكة كابلي واحمد السالم بدأت عقب إطلاق خبيرة التجميل ومدونة الموضة السعودية، تليمحات حول تعرضها للخيانة من قبل زوجها الكويتي الذي ظل صامتا حيال ما يتم تداوله حتى الساعات الأخيرة.

ونشر احمد السالم صورة على سناب شات، يلمح فيها إلى انفصاله عن زوجته ملكة كابلي التي تغير شكلها تماما عقب خضوعها لعدد من عمليات التجميل خلال الأعوام المنصرمة، الأمر الذي أدى إلى تغير ملامحها وشكلها جزئيا.

وجاء في القصة على سناب احمد السالم زوج ملكة كابلي : “اللي ما يعدك راس مال، ما تعده رفيج”، قبل أن يورد صورة لطفلته الصغيرة قمر، وعقب عليها بقوله : “يا أحلى شيء وأغلى شيء”. دون مزيد من التفاصيل والكلمات.

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ويظهر على سناب احمد السالم، عدم تأثره كثيرا بابتعاد زوجته عنه، إذ ما زال يمارس حياته الطبيعية مع ابنته الجميلة، ثم يذهب إلى الجيم للقيام ببعض التمارين الرياضية خلال فترة حظر التجول المفروضة جزئيا حاليا في البلاد.

وانقسم المغردون السعوديون على تويتر بين مؤيد للكويتي السالم وداعم للمشهورة ملكة كابلي، إذ أطلقوا هاشتاق ملكة كابلي ونشروا عشرات الصورة القديمة لها قبل إجراء عمليات التجميل والزواج وبعض المقابلات الخاصة بها.

ويقول الناشطون إن احمد السالم زوج ملكة كابلي قد خانها فعليا، لكنها ترفض الإفصاح عن الطريق والتفاصيل حتى اللحظة، في حين ادعت وسائل إعلام فنية، وجود فيديوهات له تثبت إدعاءات خبيرة التجميل السعودية بحقه.