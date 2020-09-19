بالفيديو.. الفريق العمرو يكشف سبب حريق جبل عمد بثقيف

انحسار النيران مع انخفاض شدة الرياح
كشف المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، عن آخر تطورات حريق جبل عمد في ثقيف بمنطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن أسباب الحريق متعددة، لكن يظل إهمال بعض المتنزهين من ترك الجمر أو باقي الشواء والفحم، هو السبب الراجح حتى الآن.
وطالب الفريق العمرو، في حديثه إلى قناة «الإخبارية»، المتنزهين بضرورة الحرص لعدم اندلاع حرائق جديدة، وكذلك الحرص على البيئة.
وكان مدني مكة، ذكر في وقت سابق اليوم، انحسار حريق جبل عمد في منطقة محدودة، تزامنًا مع استقرار الأحوال الجوية وانخفاض شدة الرياح.
يذكر أن حريق جبل عمد بدأ مساء الأربعاء الماضي، وشاركت طائرات في عمليات إطفائه.
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