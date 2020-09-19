مسؤولو 3 منظمات إنسانية أممية يشيدون بدور مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن

أعلن عدد من مسؤولي المنظمات الإنسانية الأممية، عن شكرهم الجزيل للمملكة، ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لدعمها الشعب اليمني بمختلف المجالات الإنسانية، مثمنين الشراكة الفعالة لمنظماتهم مع المركز، الأمر الذي أسهم في رفع معاناة المحتاجين والمنكوبين في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك عقب توقيع المركز ثلاث اتفاقيات مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر الاتصال المرئي، لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020م.

حيث أبدى المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي، سروره لهذا الدعم المالي المقدم من المملكة للشعب اليمني الذي يعاني بشدة من انهيار أسعار العملة وأزمة كورونا، قائلًا: إنّه «في عام 2018 م كنا نواجه أوضاعًا أقرب ما تكون إلى المجاعة وبسبب دعم المركز السخي ودعم شركائنا الآخرين تجنبنا حدوث مجاعة في ذلك العام، مبينًا أننا الآن نواجه أوضاعًا مماثلة إن لم تكن أسوأ بسبب كورونا، ونامل أن يساعدنا هذا الدعم بتجنب المجاعة».

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من جانبه، عبر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد بن سالم المنظري، عن سعادته بالتوقيع اليوم على الاتفاقية المشتركة مع مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم الجانب الصحي ومشاريع الإصحاح البيئي ومكافحة فيروس كورونا ومشاريع مكافحة سوء التغذية في اليمن.

بدوره، أوضح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير خالد خليفة، أنَّ التمويل المقدم من مركز الملك سلمان، سيذهب لمشاريع المفوضية الخاصة بالإيواء والبرامج التي تهدف إلى الحد من وطأة أزمة كورونا في اليمن، مفيدًا أنّه يأتي هذا الإسهام في وقت مهم ونحن نقترب من نهاية العام وهناك احتياج كبير للتمويل والمشاريع خاصة في ظلّ أزمة كورونا التي زادت من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن.

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