بالصور.. «الشرقية» تتزين بـ5500 علم و2600 بانر بمناسبة اليوم الوطني

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن تركيب (2674) من البانرات على أعمدة الإنارة، منها (500) بوجهين، وتركيب (5500) علم للمملكة على أعمدة الإنارة، وتركيب (190) من الأشكال الجمالية المضيئة، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ90.

وأشارت الأمانة، عبر تويتر، إلى أنها ركبت وأنارت وزينت ولونت (٨) مبانٍ بإضاءة LED city color، وأجهزة الإضاءة المتحركة وعروض الفيديو ماب الخارجي على ستاند خشبي.

وأضافت الأمانة أنه سيتم توزيع (5300) هدية في اليوم الوطني، وإنارة وتزيين وتلوين المباني بإضاءة LED color، كما سيتم عرض صور لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد وشعار المملكة على مبنى الأمانة، ومبنى وكالة التعمير والمشاريع، وكذلك مباني البلديات.

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يأتي ذلك ضمن جهود أمانة الشرقية للاحتفاء باليوم الوطني الـ٩٠؛ وذلك من خلال حزمة من البرامج والتجهيزات.

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خريطة هيئة الترفيه خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ90