

طرابلس 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت ليبيا تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 27234 حالة، بينها 12129 حالة نشطة، و 14479 حالة شفاء، فيما توفي 426 شخصاً جراء الإصابة بالفيروس.

// انتهى //

16:43ت م

0070



طرابلس 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسأعلنت ليبيا تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء، وتوفي 8 آخرون.وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 27234 حالة، بينها 12129 حالة نشطة، و 14479 حالة شفاء، فيما توفي 426 شخصاً جراء الإصابة بالفيروس.// انتهى //16:43ت م0070

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ليبيا تسجل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.