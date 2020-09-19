السعودية اليوم / باكستان تسجل 645 إصابة بفيروس كورونا المستجد



إسلام آباد 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

سجلت باكستان 645 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 305031 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6415 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 292044 حالة.

// انتهى //

16:28ت م

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إسلام آباد 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان 645 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 7 حالات وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 305031 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6415 حالة وفاة.وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 292044 حالة.// انتهى //16:28ت م0068

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