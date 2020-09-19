السعودية اليوم / الجمعية الطبية البيطرية السعودية في جامعة الملك فيصل تطلق أعمال لجنة التطوع والشراكة المجتمعية



الأحساء 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

أطلقت الجمعية الطبية البيطرية

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية الدكتور صلاح الشامي أن الجمعية منذ انطلاق مجلسها الحالي تسعى إلى تفعيل دورها في جميع اختصاصاتها تحت مظلة هوية الجامعة المتطلعة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وستمثل لجنة التطوع والشراكة المجتمعية بالنسبة لها حلقة وصل منظمة بين الأطراف المختلفة، ليتم تنظيم العلاقة بينها وبين الجهات والهيئات والجمعيات غير الربحية تحقيقًا لهدف تكامل العمل المؤسسي بينها، والإسهام في رقي مهنة الطب البيطري وفق الخطط التي سيُعلَن عنها قريبًا، مبيناً أن المجموعات التطوعية في الجمعية تضم حاليًّا: مجموعة حياة التطوعية، ومجموعة رفه التطوعية، وبلغ عدد أعضاء المجموعات التطوعية 100 متطوع ومتطوعة من ذوي الخبرة والمؤهلين سواء في مجال التوعية والإرشاد في دراسة الطب البيطري أو العناية بالحيوانات.

من جانبها أكدت مشرفة (مجموعة حياة) الطالبة هيام حدادي أن المجموعة منذ نشأتها تهدف لنشر قيم وثقافة وأهمية الطب البيطري ودعم الانضمام والعمل المهني والتطوعي في مجال الطب البيطري.

من جهة أخرى بيّنت مشرفة مجموعة رفه التطوعية سارة الهزاع أن المجموعة شاركت عبر عدة فعاليات في مجال نشر الثقافة والتوعية في مجال رعاية الحيوانات والعناية بها وفق الطرق العلمية الصحيحة وهو الهدف الأساسي للمجموعة إلى جانب نشر الوعي والثقافة المعنية بالرفق بالحيوان.

// انتهى //

16:28ت م

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الأحساء 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسأطلقت الجمعية الطبية البيطرية السعودية في جامعة الملك فيصل بالأحساء أمس الأول أعمال لجنة التطوع والشراكة المجتمعية، التي يتم حاليا تنظيم وتطوير الأطر النظامية الخاصة بها في مسارين يشكلان أسس اللجنة، وهما: مسار الشراكة المجتمعية، ومسار التطوع.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية الدكتور صلاح الشامي أن الجمعية منذ انطلاق مجلسها الحالي تسعى إلى تفعيل دورها في جميع اختصاصاتها تحت مظلة هوية الجامعة المتطلعة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وستمثل لجنة التطوع والشراكة المجتمعية بالنسبة لها حلقة وصل منظمة بين الأطراف المختلفة، ليتم تنظيم العلاقة بينها وبين الجهات والهيئات والجمعيات غير الربحية تحقيقًا لهدف تكامل العمل المؤسسي بينها، والإسهام في رقي مهنة الطب البيطري وفق الخطط التي سيُعلَن عنها قريبًا، مبيناً أن المجموعات التطوعية في الجمعية تضم حاليًّا: مجموعة حياة التطوعية، ومجموعة رفه التطوعية، وبلغ عدد أعضاء المجموعات التطوعية 100 متطوع ومتطوعة من ذوي الخبرة والمؤهلين سواء في مجال التوعية والإرشاد في دراسة الطب البيطري أو العناية بالحيوانات.من جانبها أكدت مشرفة (مجموعة حياة) الطالبة هيام حدادي أن المجموعة منذ نشأتها تهدف لنشر قيم وثقافة وأهمية الطب البيطري ودعم الانضمام والعمل المهني والتطوعي في مجال الطب البيطري.من جهة أخرى بيّنت مشرفة مجموعة رفه التطوعية سارة الهزاع أن المجموعة شاركت عبر عدة فعاليات في مجال نشر الثقافة والتوعية في مجال رعاية الحيوانات والعناية بها وفق الطرق العلمية الصحيحة وهو الهدف الأساسي للمجموعة إلى جانب نشر الوعي والثقافة المعنية بالرفق بالحيوان.// انتهى //16:28ت م0067

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