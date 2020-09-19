السعودية اليوم / وكالة التخطيط والتطوير بشؤون الحرمين تسلم حقيبة المشاريع والمبادرات لوكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة



مكة المكرمة 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

سلمت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم حقيبة المشاريع والمبادرات وتوضيح حوكمتها لوكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الكسوة والمتاحف والمعارض عبدالحميد بن سعيد المالكي وعدد من منسوبي وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف .

وأوضح الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية المهندس وسام بن محمد مقادمي أن الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤ تهدف لاستشراف مستقبل الرئاسة وتحديد الأهداف والاستفادة من الموارد المتاحة وتخطي التحديات سواء الداخلية أو الخارجية والتعامل المرن مع العوامل المتغيرة لتوفير جميع احتياجات قاصدي بيت الله الحرام .

وقدّم مدير الإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية المهندس تركي بن عبدالله مليباري شرحا موسعا عن الخطة المستقبلية وشرح المبادرات والمشاريع .

وتأتي هذه اللقاءات في ظل ومتابعة وتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وإشراف وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي .

// انتهى //

16:22ت م

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