شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 19 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "السبت" عن تسجيل 551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329271 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1078 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 309430 حالة. Advertisements وأكدت الصحة تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4458 حالة وفاة. وقالت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 15383 والحالات الحرجة 1166 حالة

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