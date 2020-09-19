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2020-09-19 ضبط مواطنين قاما بترويج 17500 قرص من الإمفيتامين المخدر متابعات الخليج 365 - واس صرَّح المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنَين قاما بترويج (17500) قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة. Advertisements

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