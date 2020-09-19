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عاقبت محكمة جنايات القاهرة بجمهورية مصر العربية نجلَي المنتج السينمائي أحمد السبكي: كريم، وخالد، بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامهما بحيازة مخدرات وتغريم كلٍّ منهما 50 ألف جنيه.
وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأخلت سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكلٍّ منهما على ذمة قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة؛ بحسب "المصري اليوم" القاهرية.
وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على نجلَي السبكي عقب حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والممثلة هنا الزاهد؛ إذ كان المخرج كريم السبكي وأخوه خالد من المدعوين، واستوقفهما كمينٌ أمني قريب من منطقة حفل الزفاف، تحديدًا بمنطقة قصر النيل بالقاهرة حيث أقيم حفل الزفاف، وبتفتيش السيارة التي كانا يستقلّانها عُثر على عدة لفافات من مخدر الهيروين.
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 03:57 PM
غرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بحيازة مواد مخدرةمصر.. السجن المشدد 15 سنة لنجلَي المنتج الشهير أحمد السبكي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة بجمهورية مصر العربية نجلَي المنتج السينمائي أحمد السبكي: كريم، وخالد، بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامهما بحيازة مخدرات وتغريم كلٍّ منهما 50 ألف جنيه.
وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأخلت سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكلٍّ منهما على ذمة قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة؛ بحسب "المصري اليوم" القاهرية.
وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على نجلَي السبكي عقب حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والممثلة هنا الزاهد؛ إذ كان المخرج كريم السبكي وأخوه خالد من المدعوين، واستوقفهما كمينٌ أمني قريب من منطقة حفل الزفاف، تحديدًا بمنطقة قصر النيل بالقاهرة حيث أقيم حفل الزفاف، وبتفتيش السيارة التي كانا يستقلّانها عُثر على عدة لفافات من مخدر الهيروين.
، مصر.. السجن المشدد 15 سنة لنجلَي المنتج الشهير أحمد السبكي ،
المصدر : الخليج 365
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