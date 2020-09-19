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شاهد.. وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

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محمد بن مسعود - الدمام - تماشياً مع خطة تتضمن تقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول

تلقى وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس، السبت، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد -19، وذلك تماشيا من خطة الوزارة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والتي تضمن تقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول.

وقال الوزير الإماراتي: "إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم، مؤكدا بأنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة".

وأوضح وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي أن "اللقاح آمن وفعال وسيسهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح."، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول؛ بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 03:33 PM

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تماشياً مع خطة تتضمن تقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول

شاهد.. وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح ""
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تلقى وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس، السبت، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد -19، وذلك تماشيا من خطة الوزارة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والتي تضمن تقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول.

وقال الوزير الإماراتي: "إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم، مؤكدا بأنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة".

وأوضح وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي أن "اللقاح آمن وفعال وسيسهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح."، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول؛ بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

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، شاهد.. وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365

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