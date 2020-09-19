شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية لمتضرري سيول السودان والان نبدء بالتفاصيل
وقام فريق المركز يوم أمس بتوزيع 200 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية بالإضافة إلى مساعدات غذائية للأسر القاطنة في مناطق المسعودية، والجديد، والثورة بمحلية الكاملين التابعة لولاية الجزيرة.
كما قام بتوزيع 200 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية بالإضافة إلى مساعدات غذائية للأسر القاطنة في مناطق قوز بدر ، والمتمه التابعتين لولاية نهر النيل.
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