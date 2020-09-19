فيديو.. ضبط عصابة تزييف العملات بالرياض بحوزتهم 930 ألف دولار قابلة للتزوير

2020-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضربات موجهة وجهها رجال الأمن في كافة القطاعات لعدد من الجناة المتورطين في عدة جرائم مختلفة بمناطق المملكة في تأكيد قوي على أنه لا جريمة بلا عقاب ولا يمكن أن ينجو مجرم بفعلته مهما استخدم أساليب احتيالية مبتكرة.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو سلط فيه الضوء على عدد من القضايا التي تم كشف غموضها والقبض على المتورطين بها وتقديمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

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ففي الرياض تم القبض على مقيم من الجنسية السودانية ارتكب عدداً من جرائم السطو وسلب المارة، إضافة إلى سرقة لوحات مركبة ووضعها على مركبة مسروقة لاستعمالها في تنفيذ جرائمه.

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص بينهم مواطن يروجون لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف وبحوزتهم كميات كبيرة من العملات المزيفة من فئة الدولار الأمريكي.



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