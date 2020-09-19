تزايد فرص الغبار على الرياض هذا الأسبوع وتدني درجات الحرارة

2020-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب تزايد فرص الغبار على الرياض وتدني درجات الحرارة عن معدلاتها السنوية هذا الأسبوع – بمشيئة الله – فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة في يومي الاثنين والأربعاء.

طقس الرياض الأسبوع المقبل

ويُتوقع أن تكون الأجواء في العاصمة السعودية مستقرة بوجه عام في معظم أيام الأسبوع، باستثناء يومي الاثنين و الأربعاء، إذ يُتوقع هُبوب رياح شمالية نشطة السرعة، تترافق بهبات قد تتجاوز حاجر الـ 60 كم/ساعة، ما سيعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدني لمدى الرؤية الأفقية.

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درجات الحرارة المتوقعة بالرياض

أما عن درجات الحرارة فيُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العُظمى في العاصمة والسعودية خلال أيام هذا الأسبوع ما بين 40 – 38 درجة مئوية، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلاً لتكون ما بين 29 – 26 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وكانت توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)،فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.



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