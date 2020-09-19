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فيديو.. رحلة مصاب كورونا منذ انتقال العدوى حتى التعافي
سواء من المخالطين لحالات إيجابية أو من يرغب بالتأكد
متابعات الخليج 365 - واس
نشرت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة مقطعًا يوضح كيفية التعامل في حال الإصابة بفيروس كورونا أو المخالطة أو الرغبة في التأكد.
أعراض كورونا الأولية
وتضمن المقطع الإشارة إلى أن الشخص المصاب قد يكون لديه الأعراض ظاهرة، وهنا يجب عليه التوجه لإحدى عيادات تطمن المتوافرة حول المملكة بالإضافة إلى الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام مع بداية ظهور الأعراض وتكون نهايتها مع انتهاء المدة، بشرط اختفاء الأعراض عن الشخص المصاب مع أهمية تطبيق الاحترازات الوقائية بعد التعافي.
فحص المخالطين
وأوضح المقطع أنه في حال كنت مخالطًا لأشخاص أو مريض تتوقع إصابتهم في نفس المنزل أو سبق لك أن تواصلت معهم عن طريق المصافحة والملامسة أو التواصل مع مصاب بمسافة أقل من مترينِ وعن مدة لاتقل عن 15 دقيقة، فإنه يجب على الشخص التسجيل في مركز تطمن مع البداية مباشرة في إجراءات الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا دون الحاجة لفحص كورونا، وهي المدة التي يحتضن بها الجسم للفيروس ،وقد لا يظهر ذلك عند أخذ العينة.
وأبان المقطع أنه في حالة الرغبة بإجراء الفحص، يكون هذا الإجراء بالتوجه مباشرة لمركز تأكد وفي حال ثبوت الإصابة يجب اتباع المسار المنزلي المطبق في الاحترازات،ولو كانت سلبية فيجب الاستمرار في الاحترازات وتطبيق شروط السلامة .
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