شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير عسير يوجه بتقديم المساعدة لمواطن من ذوي الإعاقة تضرر منزله من الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

قرر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال تشكيل لجنة للوقوف على حالة مواطن من ذوي الإحتياجات الخاصة تضرر منزله بسبب الأمطار والعواصف، وذلك بعد أن أجرى اتصالا هاتفيا بالأسرة المتضررة بمركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة.

وكان أمير المنطقة أجرى اتصالا هاتفيا برب الأسرة المتضررة، وذلك للاطمئنان على صحة أسرته، كما وجه بإيوائهم وتقديم العون والمساعدة لهم.

ويذكر أن الأمطار والعواصف التي شهدها مركز أحد ثربان بمنطقة عسير، قد تسببت في اقتلاع سقف منزل تحت الإنشاء، يعود للمواطن، وإحداث تلفيات في سيارته.