شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العثور على مفقود وادي الفرع بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أسفرت أعمال البحث التي قامت بها فرق جمعية غوث للتوعية والإنقاذ عن العثور على أحد المفقودين في المدينة المنورة.

وأعلنت الفرق، اليوم السبت، العثور على مفقود وادي الفرع محمد أحمد الحربي، وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

وقامت الفرق بنقله إلى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الأمنية والهلال الأحمر.