بالفيديو.. القوات الجوية تنهي تجهيز الطائرات المشاركة في الإحتفال باليوم الوطني التسعين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أنهت القوات الجوية الملكية تجهيز الطائرات للمشاركة في أكبر استعراض جوي في المملكة بمشاركة الطيران المدني والعسكري احتفالاً باليوم الوطني التسعين . أنهت القوات الجوية الملكية تجهيز الطائرات للمشاركة في أكبر استعراض جوي في المملكة بمشاركة الطيران المدني والعسكري احتفالاً باليوم الوطني التسعين . وأظهر مقطع فيديو حجم الإستعدادات ببعض طائرات الأسطول الجوي السعودي التي كتب عليها شعار اليوم الوطني همة حتى القمة مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية .

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