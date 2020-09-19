شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا»: يمكن للأم إضافة طفلها لمنصة «مدرستي» أيا كان عمره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق "توكلنا" الطريقة التي يمكن تسجيل أحد الوالدين لأبنائهم بمنصة مدرستي.

وأجاب التطبيق ردا على سؤال من إحدى الأمهات تسأل فيه عن مدى إمكانية تسجيل طفلها ذي الثماني سنوات في المنصة بالقول : يمكن لكلا الوالدين إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في حسابهم في توكلنا وستظهر بيانات منصة مدرستي داخل الصفحة الرئيسية للتطبيق.

وتابع التطبيق : يمكن تسجيل الابن أو البنت أياً كان عمره بحساب مستقل في توكلنا وسيظهر بيانات منصة مدرستي.