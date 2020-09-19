اخبار السعوديه

الصحة تنشر مقطعًا توضيحيًا للتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تنشر مقطعًا توضيحيًا للتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية #عش بصحة مقطعًا يوضح كيفية التعامل في حال الإصابة بكورونا أو المخالطة أو الرغبة في التأكد.

وتضمن المقطع الإشارة إلى أن الشخص المصاب قد يكون لديه الأعراض ظاهرة، وهنا يجب عليه التوجه لإحدى عيادات تطمن المتوافرة حول المملكة بالإضافة إلى الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام مع بداية ظهور الأعراض وتكون نهايتها مع انتهاء المدة، بشرط اختفاء الأعراض عن الشخص المصاب مع أهمية تطبيق الاحترازات الوقائية بعد التعافي.

Advertisements

وأوضح المقطع أنه في حال كنت مخالطًا لأشخاص أو مريض تتوقع إصابتهم في نفس المنزل أو سبق لك أن تواصلت معهم عن طريق المصافحة والملامسة أو التواصل مع مصاب بمسافة أقل من مترينِ وعن مدة لاتقل عن 15 دقيقة، فإنه يجب على الشخص التسجيل في مركز تطمن مع البداية مباشرة في إجراءات الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا دون الحاجة لفحص ، وهي المدة التي يحتضن بها الجسم للفيروس ،وقد لا يظهر ذلك عند أخذ العينة.

وأبان المقطع أنه في حالة الرغبة بإجراء الفحص، يكون هذا الإجراء بالتوجه مباشرة لمركز تأكد وفي حال ثبوت الإصابة يجب اتباع المسار المنزلي المطبق في الاحترازات،ولو كانت سلبية فيجب الاستمرار في الاحترازات وتطبيق شروط السلامة ويمكن الاطلاع على المقطع والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي: هنا

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تنشر مقطعًا توضيحيًا للتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا