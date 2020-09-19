شكرا لمتابعة خبر عن الطائف والخبر يستقبلان العيد الوطني باللون الأخضر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): إستعداد للعيد الوطني الـ 90 للمملكة، إكتست عدة مناطق باللون الأخضر والأعلام للاحتفال بهذة المناسبة، التي توافق الأربعاء القادم 23 سبتمبر. إستعداد للعيد الوطني الـ 90 للمملكة، إكتست عدة مناطق باللون الأخضر والأعلام للاحتفال بهذة المناسبة، التي توافق الأربعاء القادم 23 سبتمبر. وأظهرت عدسات المصورين الإستعدادات بمدينة الخُبر التي اكتست مبانيها وطرقها باللون الأخضر. وأوضحت صور نشرتها أمانة الطائف بعض الاستعدادات لليوم الوطني، حيث قامت بتركيب الكثير من الأعلام والإضاءة الخضراء، والمجسات المضيئة في الشوارع والساحات العامة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطائف والخبر يستقبلان العيد الوطني باللون الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.