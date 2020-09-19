شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تركي آل الشيخ يثني على فتاة بسبب جمال صوتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعجب رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بصوت فتاة تغني للفنان المصرى الراحل عبدالحليم حافظ.

وعلق آل الشيخ على صوت الفتاة، من خلال فيديو نشره عبر حسابه ، ظهرت خلاله الفتاة وهي تغني جزء من أغنية “يا خلي القلب” لعبدالحليم حافظ قائلا : “صوت جميل”.

وفي المقابل تفاعل عدد من المتابعين مع الفيديو وعلقت مغردة قائلة: “صوتها وإحساسها حلو وطالع صوتها من رأسها وعندها رنة في صوتها فعلا روعه صوتها”. وأضافت مغردة: ” حلو صوتها ،، الله يرحم عبدالحليم”.