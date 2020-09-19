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شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت تراجع إحتمالات هطول الأمطار .
وأكد " المسند " أن التوقعات المطرية بدأت تضعف ، وتتشكل سحب اليوم على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة قد تكون ممطرة .
كما توقع أن تكون الرياح شمالية شرقية نشطة وقد تثير الغبار في الشمال الشرقي وفي شمال الوسط .
وكشف "المسند " عن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ 29 محطة في المملكة وكانت بها أقلها بـ 16 .6 درجة مئوية .
كما أوضح درجات الحرارة العظمى في المملكة أمس الجمعة وكانت أقصاها في ينبع ، وفقاً للجداول المفرقة .
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