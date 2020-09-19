شكرا لمتابعة خبر عن فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض ينهي استعداده للعمل في إجازة اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض استعداداته للعمل في اليوم الوطني (90) عبر اعتماد خطة لتكثيف العمل والحضور الميداني؛ بعد تكليف العدد الكافي من الأعضاء الميدانين للعمل خلال إجازة اليوم الوطني.

ويشمل عمل الفرق الميدانية الحضور في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة والتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة الرياض وفق خطة عمل معتمدة.

وقد أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند قد وجه بمتابعة العمل وتكثيف الحضور الميداني خلال هذه المناسبة الوطنية للقيام بالواجب المناط بالهيئة وفق اختصاصاتها النوعية.

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