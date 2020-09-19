العمرو رئيسا للمجلس الاستشاري في التجمع الصحي الأول بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): اصدر معالي وزير الصحة الدكتور فوزان بن توفيق الربيعة قرارا بتكليف الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو اصدر معالي وزير الصحة الدكتور فوزان بن توفيق الربيعة قرارا بتكليف الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو “رئيساً للمجلس الاستشاري للتجمع الصحي الأول بالرياض” . يذكر أن التجمع الصحي الأول يضم: مدينة الملك سعود الطبية، مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، مستشفى الملك سلمان، مستشفى النقاهة، مستشفى الإيمان، إضافة إلى مراكز صحية عدة جنوبي وغرب الرياض .

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