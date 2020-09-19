شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام فرع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف بالرياض يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 90 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

هنّأ فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني 90 .

وقال العسيري : إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية مناسبة ترسخ في الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام، وتزرع في قلوب النشء حب الوطن ، وتعزز معنى الانتماء والمواطنة، إذ أنه يوم تاريخي، منقوش في فكر ووجدان كل مواطن سعودي ويعد ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل، نتذكر فيه البطولات التي قدمها مؤسس هذه البلاد المباركة الملك الباني عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ورجاله المخلصون، حيث أسس هذا البلد على العقيدة الصافية والشريعة الواضحة والأخلاق الرفيعة التي تنبع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تؤكد المعنى الصادق للولاء والانتماء، وعمق المحبة والتلاحم بين الشعب والقيادة، ويستشعر المواطن من خلالها الإنجازات الكبرى التي تضيء جميع أرجاء الوطن ليفخر بها حاضراً ومستقبلاً .

وأضاف: وإننا بهذه الذكرى الكريمة الغالية نهنئ بلادنا قيادة وحكومة وشعباً بهذا الوطن الكريم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ ويوفق ولاة أمرنا ووطننا المبارك بلد الإسلام والعقيدة والأخلاق الذي يضم أقدس بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة، من كيد المعتدين، وحقد الحاقدين، والحمد لله الذي أنعم علينا بالانتماء إلى هذا الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله وأيدهما وجعلهما ذخرا وفخرا -.