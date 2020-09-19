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التفاصيل الحقيقية لإزالة التعديات من قبل الجهات الأمنية لبعض المباني في مناطق المملكة ، و لماذا ؟





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